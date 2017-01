"A Napoli il turismo cresce, ma la città non è al primo posto"

Il turismo a Napoli cresce, ma c'è ancora molto da fare È quanto afferma uno studio di Pagella Politica, un fact checking per Agi. Ciò che è vero, si legge su Il Roma, è che dall'epoca in cui de Magistris è approdato a Palazzo San Giacomo c'è stato un aumento dei turisti. Secondo i bollettini statistici del Comune, le presenze nel 2011 erano state 2.166.518, in aumento rispetto al milione e settecentomila circa degli anni 2010,2009 e 2008. Dopo il 2011, le presenze hanno continuato ad aumentare e anche il 2016 è stato positivo. Secondo Federalberghi, nei primi 6 mesi si è registrato un +8% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2015.

Ma sul fatto che Napoli sia prima città italiana in termini di crescita, c'è maggiore incertezza. Basti pensare al 2015, ultimo anno di disponibilità di dati Istat: Napoli è cresciuta appena dello 0,6% rispetto all'anno prima. Sul singolo anno, Napoli sconta la crescita impetuosa avuta nel 2013: nei due anni successivi ha sempre fatto peggio. Il passaggio di Napoli dal dato negativo del 2009, poco più di 1,7 milioni di presenze, al record positivo del 2013 significa un aumento di 1 milione e 300 mila presenze turistiche in città. Una crescita comunque inferiore se paragonata con quanto successo negli stessi anni a Milano,