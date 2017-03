Turismo, il Comune presenta "Destinazioni Napoli 2020"

Intitolato “Destinazioni Napoli 2020”, il Piano Strategico per il turismo a Napoli nel prossimo triennio sarà presentato giovedì 16 marzo alle ore 09.30 nella sala Italia del Castel dell’Ovo. Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l’assessore alla cultura e al turismo Nino Daniele presenteranno agli operatori turistici e alla stampa il programma frutto del lavoro degli Stati Generali del Turismo di Napoli.

Da settembre del 2016 a marzo del 2017 il comitato tecnico ha svolto un lavoro di ascolto degli operatori turistici napoletani e dei principali stakeholder cittadini sulla cui base ha stilato le linee guida che ispireranno la programmazione turistica che l’assessorato alla cultura e al turismo metterà in atto fino al 2020. Gli Stati Generali del Turismo Napoli 2020 rappresentano l'opportunità per trasformare Napoli in una destinazione turistica competitiva e di successo ma soprattutto per stabilire le basi per una crescita sostenibile del turismo, oggi, fondamentale. Il turismo deve infatti essere per Napoli uno dei suoi principali motori di crescita economica, sociale e culturale, non solo per migliorarne l'attrattività e la competitività sul mercato turistico ma anche per assicurare un migliore benessere e una migliore qualità di vita ai suoi cittadini.

Interverranno: Francesco Palumbo - Direttore Generale Turismo, Mibact; Armando Brunini – Amministratore Delegato Gesac Aeroporto Internazionale di Napoli; Giancarlo Carriero – Presidente Unione Industriali di Napoli – Sezione Turismo; Antonio Izzo – Presidente Federalberghi Napoli; Noemi Frisoli – Marketing Manager easyJet Italia; Stefano Consiglio – Università degli Studi di Napoli Federico II; Valentina Della Corte – Università degli Studi di Napoli Federico II; Mariapina Trunfio – Università degli Studi di Napoli Partenope; Josep Ejarque – Amministratore Unico Fourtourism.