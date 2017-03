Turismo, la BMT apre i battenti a Napoli con 500 operatori e 120 tour operator

Ha riaperto oggi i battenti, alla Mostra d’Oltremare, la Borsa Mediterranea del Tursimo, la prima grande fiera turistica italiana B2B del Mediterraneo. L'evento, che proseguirà fino a domenica 26 marzo, è un appuntamento irrinunciabile per tutto il mondo dei professionisti del settore.

“Siamo alla 21esima edizione - ha detto Angioletto De Negri, il presidente della BMT - e per noi è un compleanno davvero importante. In questo momento nei nostri 6 stand ci sono già più di 500 operatori che dialogano e prendono accordi con oltre 120 tour operator e possiamo dire con orgoglio che la nostra è la fiera turistica più amata dagli agenti di viaggio”.

Tra i tanti appuntamenti in calendario è prevista la serata di gala nel suggestivo Museo ferroviario di Pietrarsa. Nei 6 stand del quartiere fieristico di Fuorigrotta sono presenti i grandi nomi del turismo, da Msc a Valtur. Oltre alla Campania saranno presenti diverse regioni italine, tra queste la Calabria, l’Umbria, la Basilicata, L’Emilia Romagna e il Trentino. Numerosi anche gli enti stranieri del turismo capitanati da Adutei, l'associazione che li raggruppa in Italia. "La Campania - ha detto l'assessore regionale Corrado Matera all’apertura della BMT - ha i numeri per diventare la prima regione d'Italia come attrattiva turistica.” “Ora - ha proseguito - bisogna lavorare seriamente anche per la destagionalizzazione”. "Siamo molti orgogliosi perché il nostro turismo è in forte crescita e speriamo di avere indicazioni positive anche dai tanti Paesi stranieri presenti in fiera a partire da Inghilterra, Russia, Germania e anche Cina” ha concluso.