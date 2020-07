Trasporti, in servizio la navetta 622 per Marechiaro e la linea Bus 144

E' partita oggi la linea Bus 622 di Anm, che collega Capo Posillipo a Marechiaro. Il servizio è fornito con i nuovi minibus Moby City appena arrivati nella flotta dell'azienda di trasporto partenopea. Si tratta di mezzi della lunghezza di sette metri con aria condizionata, che con le regole attualmente in vigore per il covid19 possono portare 25 passeggeri a viaggio. Il 622 avrà una cadenza di trenta minuti e il servizio si svolge con un solo bus visto che per la dimensione della strada che porta a Marechiaro sarebbe difficile far incrociare i mezzi.

Da oggi è entrata in servizio anche linea 144 che rientra nel contratto di servizio che Anm detiene con Citta metropolitana. La linea, sospesa in periodo Covid, torna a collegare l’Ospedale Cardarelli con Marano. La linea è importante perché garantisce accessibilità al servizio ai residenti in un'area, quella di via Marano Pianura, complicata sotto l'aspetto viabilistico, densamente popolata e non servita altrimenti da collegamenti pubblici di linea. La 144, per ora è attiva con orario estivo con frequenze di 30', viene servita con 2 nuovi minibus