Porto, Tangenziale e metropolitana: de Magistris incontra Toninelli

Una "discussione aperta e collaborativa" tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è svolta oggi al Mit, a Roma. I due hanno parlato - si legge in una nota - di un rilancio infrastrutturale della città di Napoli. Confermato il nulla osta per i 20 nuovi treni che a breve dovrebbero entrare nella flotta Anm per la metropolitana linea 1, e la disponibilità di 40 milioni per risolvere criticità finanziarie.

Si è discusso anche di Tangenziale, ribadendo che la concessione alla società scadrà nel 2037, e che una più articolata discussione sulla rimodulazione del pedaggio sarà rimandata a un tavolo tecnico successivo. Questione Porto: confermata la partenza dei lavori di rifacimento del Molo Beverello a settembre. Seguirà la riconversione del borbonico Molo San Vincenzo.