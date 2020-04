Toelettatori, lettera a De Luca: "Ci faccia riaprire dal 4 maggio"

La richiesta è quella di poter rientrare tra le attività la cui riapertura è prevista dal prossimo 4 maggio: la Federazione Nazionale Toelettatori, a nome dei soci della Campania, ha inviato una missiva al presidente della regione Vincenzo De Luca.

L'associazione specifica che quella dei tolettatori è una categoria che non si occupa solo di "bellezza animale", ma anche del loro benessere, al punto da essere utile a prevenire malattie "dovute ad incuria del manto o alla proliferazione di parassiti".

"Chi condivide la propria vita con un animale domestico lo sa bene, soprattutto in questo periodo primaverile con le mute e le frequenti infestazioni da pulci, zecche, mosche verdi, bigattini, micosi, funghi, ecc. Tra bagni antiparassitari, bagni medicali, pulizia di orecchie con otiti e di ghiandole perianali, tra nodi infeltriti ed unghie incarnite nei polpastrelli", si sostiene, "l'attività dei toelettatori è preziosa e non può essere equiparata né ai centri estetici, né ai parrucchieri, ma è più vicina a quella dei veterinari, considerando che problematiche come dermatiti da contatto ed eczemi vengono spesso individuate da loro, i quali indirizzano poi il cliente dal veterinario per gli approfondimenti specifici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'interazione con le persone è ridotta al minimo ed è prevista esclusivamente al momento della consegna e del ritiro del pet - aggiungono - momenti che avvengono tra l'altro all'esterno dell'esercizio. Nell'arco di un'intera giornata si potranno avere al massimo una decina di appuntamenti".