TIM: gli studenti dell’istituto “Galileo Ferraris” di Napoli protagonisti del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”

Gli studenti del quarto anno dell’istituto tecnico “Galileo Ferraris” di Napoli hanno preso parte oggi alla prima giornata del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” di TIM. Si tratta di un percorso formativo sulle nuove competenze digitali ideato da TIM con l’obiettivo di collaborare alla realizzazione di progetti innovativi nella scuola secondaria, offrendo ai ragazzi un’occasione di riflessione per iniziare a pensare a “cosa fare dopo” e contribuire alla crescita delle loro competenze tecnologiche.

Il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” di TIM coinvolge a livello nazionale circa 600 studenti, di 30 Scuole Superiori distribuite in 8 città: Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, mettendo a disposizione degli studenti il cosiddetto “orientamento post-scolastico”, volto a far conoscere l’azienda e i possibili sbocchi professionali.

Le giornate di alternanza, dedicate ai diversi aspetti chiave della trasformazione digitale, vedono circa 40 ore di formazione di aula e laboratorio, sotto la guida di tutor e personale tecnico specializzato dell’azienda, con l’obiettivo di approfondire il tema delle Digital Skills e avviare i ragazzi alla conoscenza dell’Information and Communication Technology. In particolare, all’interno del percorso formativo sono previsti momenti di docenza, in cui vengono illustrate le dinamiche del mondo del lavoro e di come la tecnologia oggi orienti fortemente le attività e il business, e attività sul campo dove gli studenti possono venire a conoscenza di come si fa innovazione.

Particolare focus viene posto anche sulle soft skills, quali ad esempio la gestione delle priorità nella conduzione di progetti, il problem solving ed il public speaking. I ragazzi potranno sperimentarsi su questi contenuti in modo digitale, attraverso la fruizione di pillole e-learning (15 ore totali) dalla piattaforma Scuolabook Network di Olivetti.

L’Alternanza Scuola-Lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n.77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n.107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire l’esperienza pratica in ambienti operativi reali, favorire l’orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni personali e arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, avvicinando così l’istituzione scolastica al mondo del lavoro.