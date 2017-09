Terremoto Ischia, 450 stagionali hanno perso il lavoro

Il terremoto di Ischia, oltre ai crolli, alle vittime e alle persone ferite, ha influito pesantemente anche sui tanti lavoratori stagionali, impegnati sull'isola. Non si parla solamente di lavoratori di aziende colpite direttamente dal sisma, ma anche di quelli impegnati in altre strutture, che hanno risentito del forte calo di presenze sull'isola dopo il terremoto.

Gennaro Strazzullo, segretario generale della Uiltucs Campania: "Circa 450 lavoratori, che avevano contratti stagionali e non, con il tragico terremoto sono stati tagliati anzitempo senza poter completare il loro percorso lavorativo sull'isola", denuncia, evidenziando come si tratti soprattutto di lavoratori che operano in strutture alberghiere o ristorative.