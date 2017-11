Tender, il japanese restaurant cool arriva a Pompei

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Tender by Jap One, il japanese restaurant più cool inaugura un nuovo locale a Pompei, mercoledì 22 novembre.

Il nuovo ristorante apre i battenti raccogliendo una sfida: replicare l’esperienza Tender al di là delle mura di Napoli. Tender by Jap One Pompei è il quarto locale dopo l’omonimo Tender di Napoli, Jap One, Kiss Kiss Bang Bang ed è parte di un ambizioso progetto di espansione della cucina giapponese della società One s.r.l. di Roberto Goretti, Massimiliano Riccardi e Ignacio Ito.

“L’obbiettivo è quello di esportare “l’esperienza Tender”, fornendo gli stessi standard di qualità che hanno contraddistinto nel tempo Jap One, Kiss Kiss Bang Bang e Tender Napoli.” - hanno dichiarato Roberto Goretti e Massimiliano Riccardi. Continuando cosi: “Abbiamo scelto Pompei perché è una città simbolo, una città conosciuta a livello mondiale, ricca di storia e unicità, una metà imprescindibile per chi visita l’Italia venendo dall’estero e non solo".

Ad assicurare un’esperienza tender doc: l’iconico logo, un codice a barre che simboleggia il design essenziale, la ricercatezza delle materie prime e del menu a base di sushi, sashimi, tempura e teryaki, e lo stile degli spazi che mantengono il design dell’omonimo locale di Napoli, con bancone e tavolini a cui accomodarsi per esperienze culinarie esotiche. Il volto che rappresenterà l’accoglienza amichevole e sorridente del Tender by Jap One Pompei avrà i tratti di Giuseppe Crispino: promotore dell’esperienza tender, cresciuto professionalmente con il progetto. Crispino ha iniziato la sua esperienza con Jap One, diventando poi parte fondamentale del team Kiss Kiss Bang Bang ed ora assume la guida della nuova impresa.

L’executive chef Ignacio Ito ha affidato la cucina del Tender by Jap One Pompei al “guru” sushi chef Flavio Fujita, suo braccio destro sin dai tempi di San Paolo in Brasile. P.R. Tender by Jap One Pompei tenderpompei@gmail.com 0815298731