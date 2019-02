IMP-ACT, prima edizione del TEDxUninaFedericoII

Si parlerà di IMP-ACT alla prima edizione di TEDxUninaFedericoII, il programma internazionale TED - Technology, Entertainment, Design che ha l’obiettivo di dare voce alle "idee che meritano di essere diffuse".

Il TEDxUninaFedericoII, infatti, venerdì 22 febbraio 2019, a partire dalle 16, porterà sul palco del Cinema Academy Astra, di via Mezzocannone, 9, un connubio di personalità tipico del TED e del TEDx. Nove gli interventi in programma nell'ambito del tema IMP-ACT, dall' arte-architettura alla ricerca urbana, dall'utilizzo delle tecnologie innovative e tessuti sintetici in campo medico fino alla tutela dell'ambiente, ma si parlerà anche di spazio e di attività di esplorazione.

Nel corso della manifestazione, gli speakers si alterneranno esponendo la tematica in un tempo che andrà dagli 8 ai 18 minuti secondo la formula tipica del TEDx. Il pomeriggio si concluderà con un intervento musicale, a cura di Roberto Ormanni e The Quartet.

Il TEDx federicano nasce da un'idea di MariaPia Napoletano, studentessa di Economia Aziendale, e Giulia Paone, studentessa di Ingegneria Gestionale, della Federico II, che si sono incontrate nel corso del TEDxNapoli del 2017 e hanno deciso di dar vita ad un TEDx tutto della Federico II.

Per la realizzazione dell'evento si è impegnato un gruppo di più di quaranta studenti con la collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e di Marina Alfano del Centro di Ateneo COINOR.

Le ideatrici spiegano: “Speriamo che dando un impulso positivo attraverso la rappresentazione delle “Ideas worth spreading” selezionate, raccontate dagli speaker all’evento, ognuno si sentirà più coinvolto e sarà spinto a impegnarsi maggiormente nello sviluppo delle proprie potenzialità. Vogliamo riuscire a descrivere al meglio il continuo movimento delle menti creative che sono presenti nel nostro territorio e che riescono a superare gli ostacoli in maniera sorprendente, ottenendo un forte impatto sulle comunità in cui operano”.

TED - Technology, Entertainment, Design nasce circa trent'anni fa in California per dare un palco a chiunque avesse un'idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione è votata a dare voce alle "idee che meritano di essere diffuse".

Nell'arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Stephen Hawking, Philippe Starck, Gordon Brown, Daniel Kahneman e Isabel Allende. Con l'intento di ispirare sempre più persone, TED ha lanciato un programma di eventi locali organizzati in modo indipendente, chiamati TEDx.

ll TEDx si è diffuso in più di 170 paesi e ha superato la soglia del miliardo di visualizzazioni sul canale YouTube TEDxTalks.

TEDxUnina è un progetto no profit e quindi possibile solo grazie al supporto di un gruppo selezionato di volontari e organizzazioni impegnate a sostenere il potere di trasformazione delle idee.

Come consuetudine del TEDx non sono consentite riprese di nessun genere nel corso degli interventi ma gli speacker potranno rilasciare interviste fuori sala senza problemi.