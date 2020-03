Emergenza Coronavirus, i supermercati 365 modificano gli orari di chiusura: "Scusate per il disagio"

Sole 365, si avvisano i gentili clienti che, fino a nuove disposizioni, gli orari di chiusura dei nostri punti vendita saranno i seguenti: dal lunedì al sabato ore 20:00 - domenica ore 14:00. Ci scusiamo per il disagio", è il post pubblicato dalla caterna di supermercati che ha tanti punti vendita, nel centro città, in periferia e nel napoletano. La motivazione della riduzione degli orari dovrebbe essere dovuta per una turnazione differente del personale impiegato nei supermercati per l'emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.