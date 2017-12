Superenalotto, vincita record a Castellammare 3 anni fa: vinti 18 milioni di euro

Ha giocato la stessa combinazione per due volte e ha centrato un doppio Jackpot: è stata questa la scelta che ha premiato un giocatore del SuperEnalotto di Castellamare di Stabia, che il 30 dicembre del 2014 convalidò su una scheda a 5 pannelli 2 combinazioni identiche variando solamente il numero SuperStar. La giocata - riferisce Agipronews - fu effettuata il 28 dicembre con soli 6 euro e la vincita complessiva fu da oltre 18 milioni di euro. Per la prima volta in 20 anni di storia di SuperEnalotto un solo giocatore centrò per ben 2 volte la sestina vincente.

I numeri che cambiarono la vita al fortunato giocatore: 5, 24, 51, 76, 77, 79.