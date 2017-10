SuperEnalotto, realizzati tre 5 in provincia di Napoli

Doppio colpo a Pozzuoli nell'ultimo concorso del SuperEnalotto.

Con la stessa schedina, spiega Agipronews, sono stati realizzati due 5 (da 13mila euro ciascuno) e cinque 4, per una vincita complessiva da 27.398 euro, presso la Tabaccheria in via Vecchia San Gennaro 64.

Provincia di Napoli in festa anche per un altro 5, a Santa Maria La Carità: la vincita da 13mila euro è stata centrata al Cafe In di via Madonna delle Grazie 192-194.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto quota 41,1 milioni di euro.