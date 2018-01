SuperEnalotto, centrati due 5 in provincia di Napoli

Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato in provincia di Napoli, dove sono stati centrati due 5 da 21.903 euro ciascuno.

Le due vincite - come riferisce Agipronews - sono state centrate a Gragnano, presso il Bar Tabacchi di via Madonna Delle Grazie 255, e a San Giuseppe Vesuviano, al Tabacchi di via San Leonardo, 23.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto gli 85,4 milioni di euro. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni di euro finiti a Castellamare di Stabia.