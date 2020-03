Una famiglia esulta a Giugliano: centrato un 5 da 36mila euro

Nel concorso del Superenalotto di sabato 7 marzo il Jackpot è stato sfiorato a Giugliano in Campania (NA), dove è stato centrato un “5” da 36.093,84 euro.

La giocata vincente è stata effettuata presso la caffetteria “Champs Elysees”, in via Nullo. La corsa al Jackpot ripartirà domani, quando verranno messi in palio 32,2 milioni di euro.

L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania, come fa sapere Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.