Superenalotto, San Giorgio a Cremano esulta: centrato un 5

Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi. Tre invece i '5', per una quota di 61.589 euro. Le schedine vincenti sono state giocate una in un punto vendita di Tortolì, nella provincia sarda di Ogliastra, un'altra a San Giorgio a Cremano (Napoli), la terza effettuata mediante una giocata online da un punto vendita a distanza. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 48 milioni di euro.

