SuperEnalotto, centrati due 5 a Quarto da oltre 112mila euro

La fortuna bacia ancora la provincia di Napoli, anche in occasione del concorso di martedì 14 novembre del SuperEnalotto.

A Quarto, infatti, come riferisce Agipronews, è stato centrato un doppio 5 da oltre 112mila euro presso la Tabaccheria Paragliola in via Campana 80.

Intanto il jackpot continua a salire, attestandosi ora a 59,3 milioni di euro, il più alto in Europa.