SuperEnalotto, vinti 512mila euro a Giugliano

La dea bendata bacia ancora la provincia di Napoli, con una pioggia di soldi piovuti su Giugliano.

Nel concorso del 10 ottobre del SuperEnalotto, infatti, un giocatore del comune a nord del capoluogo, ha centrato un 5+ portando a casa ben 512mila euro.

La schedina vincente - come riferisce Agipronews - è stata giocata in una tabaccheria in via Lago Patria 15. Intanto il jackpot sale a oltre 45 milioni di euro.