Sostegno alle Imprese di Napoli e provincia: pubblicati i nuovi bandi

L’Ente di Piazza Bovio ha pubblicato nuovi bandi pubblici, mediante i quali saranno messe a disposizione del sistema economico della provincia di Napoli risorse per circa 12.000.000,00 di euro.

“E’ con soddisfazione – afferma l’Avv. Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli – che abbiamo pubblicato i nuovi bandi pubblici che, grazie alle risorse che saranno messe a disposizione, si configurano come una boccata di ossigeno per il sistema imprenditoriale della provincia di Napoli. Tengo a precisare che quelli appena pubblicati non rientrano nella tipologia dei “bandi balneari”, in quanto sono previste, in base alla tipologia di avviso, scadenze comprese tra i mesi di ottobre e novembre 2018. Pertanto – conclude Pettrone - gli aventi diritto a partecipare avranno tutto il tempo per poter studiare i bandi e proporre i loro progetti”.

Si riportano di seguito, in maniera sintetica, gli avvisi pubblicati dalla Camera di Commercio di Napoli:

• Bando per la concessione di contributi per i Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: l’importo messo a bando per tale iniziativa è di circa € 1.000.000,00 – Termine ultimo per la presentazione delle domande: 15.10.2018

• Progetto Punto Impresa Digitale – Bando voucher digitali 4.0 anno 2018: l’importo messo a bando per tale iniziativa è pari ad € 1.600.000,00 – Scadenza Bando: 05.10.2018

• Bando per l’erogazione di voucher finalizzato alla realizzazione o al potenziamento di sistemi di conservazione, a garanzia dell’ igiene degli alimenti e tutela dei consumatori, nelle imprese del commercio ed artigianato di Napoli e provincia: l’importo messo a bando per tale iniziativa è di € 1.500.000,00 - Termine ultimo per la presentazione delle domande: 02.11.2018

• Bando per l’erogazione di voucher per spese di implementazione di sistemi di certificazione volontaria nelle piccole e medie imprese della provincia di Napoli: l’importo messo a bando per tale iniziativa è di € 1.500.000,00 – Termine ultimo per la presentazione delle domande: 09.11.2018

• Bando per la realizzazione di Azioni per la promozione in Italia da realizzarsi tramite l’approvazione di un Avviso Pubblico per l’erogazione di voucher a copertura delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche: l’importo messo a bando per tale iniziativa è di € 2.000.000,00 – Termine ultimo per la presentazione delle domande: 26.10.2018

Ai bandi sopra elencati vanno ad aggiungersi altre due procedure pubbliche avviate nei giorni scorsi, ovvero:

• Bando per l'erogazione di voucher finalizzato alla realizzazione o al potenziamento di sistemi di videosorveglianza nelle piccole e medie imprese della provincia di Napoli: l’importo messo a bando per tale iniziativa è di € 2.000.000,00 – Termine ultimo per la presentazione delle domande: 23.11.2018

• Bando per la concessione di contributi camerali a sostegno di progetti di enti terzi per lo sviluppo economico locale: l’importo messo a bando per tale iniziativa è di € 1.500.000,00 – Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30.11.2018

I sopraccitati bandi pubblici rientrano nelle delibere di indirizzo fornite dal Commissario Straordinario Avv. Girolamo Pettrone e pubblicate tra i mesi di novembre 2017 e febbraio 2018.

I bandi saranno consultabili e scaricabili integralmente nell’apposita sezione del portale istituzionale della Camera di Commercio di Napoli http://www.na.camcom.gov.it e saranno pubblicati anche sul sito dell’Azienda Speciale della C.C.I.A. di Napoli “Si Impresa” http://www.siimpresa.na.it/it .