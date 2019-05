L'ex banchiere: "Vi spiego come non farsi truffare da una banca"

Vincenzo Imperatore per vent'anni è stato un affermato manager di banca. Ha venduto titoli, derivati e tutta la spazzatura che nel 2008 hanno portato alla crisi economica mondiale. Ma da quel momento qualcosa è cambiato: "Si è creato dentro di me un problema morale. Sono stato tradito dalle stesse persone che fino a quel giorno mi avevano detto di vendere, vendere, vendere. Se ne sono lavati le mani".

Per anni, Imperatore ha scritto libri per denunciare cosa aveva visto per un ventennio. Oggi, con il libro "Soldi gratis" punta a offrire ai lettori una guida per non farsi truffare dalle banche. "E' scritto in modo semplice, perché la cosa su cui punta il sistema finanziario è l'ignoranza degli utenti. Con i miei consigli un impiegato medio può risparmiare fino a 400 euro all'anno".