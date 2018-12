Smau Napoli 2018: torna l'evento di riferimento nei settori innovazione e digitale

L'evento di riferimento nei settori innovazione e digitale per le imprese e i professionisti italiani arriva a Napoli, il 13 e 14 dicembre, al padiglione 6 della Mostra d'Oltremare (ingresso pedonale, viale J. F. kennedy, 54).

Da oltre 50 anni Smau aiuta le imprese e i professionisti italiani a innovare ed è il momento scelto da imprenditori, manager, aziende e pubbliche amministrazioni per crescere e aggiornarsi su temi quali innovazione, tecnologia e ICT.

Smau non è però solo un roadshow nazionale di eventi, ma è oggi una piattaforma di business matching per tutte le imprese e gli attori pubblici che desiderano guardare oltre il presente cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dal mondo digital e dalle startup più promettenti.

Smau offre un laboratorio di innovazione e un marketplace di opportunità di business dove scoprire, incontrare e acquisire nuove idee, progetti e partner strategici.

SMAU: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'IMPRESA ITALIANA

Le aziende italiane sono di fronte a una sfida importante: colmare il gap digitale che purtroppo molto spesso le caratterizza e avvicinarsi nuovamente al mondo della ricerca e dello sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Per sostenerle in questo percorso, Smau mette a disposizione delle imprese un network di partner strategici, le migliori startup del territorio e il supporto delle Regioni che, tramite i fondi europei, possono incentivare la specializzazione dei territori e delle imprese.

Imprenditori, manager, professionisti e dirigenti sono - e saranno sempre di più - i protagonisti chiamati ad affrontare questa sfida e Smau vuole essere vicino a loro per aiutarli a raggiungere gli obiettivi e valorizzare il fare impresa italiano.