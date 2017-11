Campania Ambiente, in centinaia davanti alla Regione: “Senza stipendio da mesi”

Diverse centinaia di persone da stamane sono in sit-in all'esterno della sede della Regione Campania. Ad inscenare la protesta sono i dipendenti della società Campania Ambiente, da mesi senza stipendio.

"Ci hanno dato ieri l'ultima parte dello stipendio di agosto – raccontano i lavoratori – e non ci sono notizie su quelli di settembre e ottobre. Oggi c'è un incontro, per questo siamo qui, per dimostrare la preoccupazione che affligge 384 famiglie”.

“Vogliamo rassicurazioni sul nostro futuro – spiegano – perché sappiamo che ci sono i fondi dai quali attingere risorse per fronteggiare le difficoltà".