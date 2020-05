Settore Extralberghiero: si costituisce Atex Napoli

Il settore extralberghiero napoletano in campo contro la crisi covid-19. In questi giorni l’Associazione del Turismo Extralberghiero della Campania, presieduta dall’imprenditore Sergio Fedele, ha potenziato la sua opera sul territorio con la costituzione di Atex Napoli, scegliendo come presidente Nino de Nicola, giornalista, consulente di moda, già presidente delle Botteghe dei Mille, impegnato da sempre in attività sociali, culturali e associative nella città di Napoli.

«Abbiamo deciso che, dopo il buon lavoro avviato nei Comuni della Penisola Sorrentina, nell'isola di Capri e a Positano, fosse arrivato il momento di rappresentare il settore Extralberghiero a Napoli - ha detto Sergio Fedele - e siamo convinti che nel futuro il nostro settore sarà decisivo per costruire il Turismo post coronavirus. In tutta la Campania occorre dare forza e qualità a questo segmento ricettivo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il neopresidente Atex Napoli, Nino de Nicola, è già al lavoro per affrontare la ripartenza napoletana della ricettività extralberghiera: «È un momento delicatissimo per il Turismo e sarà necessario lavorare, insieme alle istituzioni e alle altre associazioni della filiera, per superare una crisi epocale. Il nostro settore, regolarizzato e organizzato, può realmente rappresentare il principale sistema d'accoglienza per il Turismo Individuale. Sarà importante – ha tenuto a precisare de Nicola - trasmettere ai tanti operatori napoletani concetti fondamentali quali il rispetto della legalità, la necessità di crescere qualitativamente per migliorare l'offerta ricettiva, l'importanza di essere uniti. Il nostro motto sarà: “La bellezza dei nostri territori salverà il mondo. E salverà noi stessi”».