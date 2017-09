Seminario sulle forme di finanziamento agli enti pubblici: appuntamento a Mugnano

"Forme di finanziamento agli enti pubblici", questo il nome del seminario che si terrà domani pomeriggio, 28 settembre, in aula consiliare a Mugnano. Il convegno è patrocinato dal Comune e organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli Nord.

Al seminario, introdotto dal presidente della commissione enti locali dell'Ordine Ezio Micillo, interverranno Nicola Amato, dirigente del Comune di Mugnano, Marco Caputo, segretario generale presso il Comune di Sant'Anastasia, e Massimo Migliorisi docente A.N.U.T.E.L. "Quest'evento è un utile strumento di formazione e di conoscenza circa argomenti fondamentali per la sopravvivenza e l'efficienza della macchina amministrativa - spiega Franca Russo, vicesindaco nonchè assessore al Bilancio - La mia attenzione è rivolta soprattutto al regolamento che disciplina le attività di sponsorizzazione, un utile strumento che consente di mettere in relazione il pubblico e il privato".

Al seminario, moderato da Salvatore Borreale, parteciperà anche il sindaco Luigi Sarnataro: "L'argomento trattato è di grande interesse, specie per un'amministrazione come la nostra che è una grande promotrice di eventi culturali, sportivi e artistici. Proprio per questo è importante capire come sfruttare appieno lo strumento del finanziamento privato per mettere in campo sempre più manifestazioni e iniziative per la città".