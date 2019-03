Alla Scuola Internazionale di Comics Advanced Lab con Alessandro Giordano

Dal 26 Marzo presso la sede di Napoli della prestigiosa Scuola Internazionale di Comics (via Tarsia 44), partirà il nuovo "ADVANCED LAB - DALLA CHINA CON FURORE" - Corso avanzato di inchiostrazione e Style Drawing

Durante l’Advanced Lab, gli studenti saranno guidati da Alessandro Giordano, astro nascente del fumetto italiano, in una riflessione sullo stile del disegno, ed in particolare sulla coltivazione dell'istintività (sia nell'impostazione di un layout che nel segno) e sul ruolo della china nel racconto.

Il corso in 8 appuntamenti è pensato per chi, avendo già dimestichezza col disegno, vuole sperimentare e approfondire il discorso sulla china.

Alessandro Giordano è uno dei più giovani e talentuosi fumettisti per Sergio Bonelli Editore. Fin dall’esordio nel 2016 si è distinto disegnando sui testi di Gigi Simeoni il volume fantascientifico “Xamu”, contenuto nella collana “Le Storie”. Riconferma il suo talento nel 2018, approdando ad una delle storiche testate di punta della casa editrice, Dylan Dog, dove mette in scena una delle storie più belle degli ultimi Maxi, “Musica per corpi freddi”, sempre su testi di Simeoni.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Gli incontri del workshop sono 8 e sono programmati di martedì, secondo il seguente calendario:

26/03/19

09/04/19

16/04/19

14/05/19

28/05/19

11/06/19

25/06/19

02/07/19

Ogni incontro dura due ore. Le fasce orarie disponibili sono due: 11:30/13:20 o 14:30/16:20

Una volta prenotata la partecipazione al corso, essa è valida per tutte le lezioni del workshop, nella stessa fascia oraria.

Dalla China con Furore è un Corso Avanzato da non perdere, aperto agli esterni al costo di 590 euro.

Per iscriversi al corso, o per maggiori informazioni su programma, calendario, orari dei corsi, è possibile contattare la Sede di Napoli della Scuola Internazionale di Comics o visitare il sito https://advancedlab_giordano.eventbrite.it/