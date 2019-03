Il Napoli rischia di perdere lo scudetto del bilancio: rosso di 6,4 milioni di euro

Il bilancio del Napoli torna in rosso. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport, che analizza il bilancio 2017/2018: le carte segnano un passivo di 6,4 milioni di perdita. Si tratta della terza perdita negli ultimi 4 anni. Gli stipendi continuano a salire (118,2 milioni di euro) ma i mancati introiti dallo stadio (solo 19 milioni, quasi la metà della Roma, un terzo della Juventus) impattano pesantemente sull'analisi costi-ricavi. "Non c'è allarme", spiega la Gazzetta, "perché negli anni il club ha messo da parte una liquidità di 119 milioni di euro e non ha debiti con le banche".



Gli azzurri sono terzi per diritti tv (121 milioni di euro, 166 la Roma, 200 la Juventus) e stentano a decollare dal punto di vista commerciale (35 milioni incassati, il Milan 62, la Juve e l'Inter superano i 100).