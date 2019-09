Whirlpool: i sindacati nazionali annunciano quindici giorni di agitazione

Con un lungo comunicato le sigle sindacali nazionali hanno annunciato quindici giorni di agitazione per il caso Whirlpool. Hanno inoltre annunciato uno sciopero il prossimo 4 ottobre a Roma. Secondo i sindacati, le scelte aziendali presagiscono a una dismissione del sito di Napoli e a un disimpegno generale dell'azienda in Italia.

Il comunicato dei sindacati

Il Coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom e Uilm esprime un giudizio durissimo sull’atto aziendale unilaterale di avvio della procedura di cessione dello stabilimento di Napoli a PRS, in aperta violazione dell’accordo dell’ottobre 2018. Tutti gli elementi a nostra disposizione ci portano a ritenere difatti che tale cessione sia un tentativo malcelato di chiusura e che più in generale Whirlpool si stia disimpegnando dall’Italia. I volumi continuano a calare in tutti gli stabilimenti e negli uffici proseguono le delocalizzazioni delle funzioni di staff, determinando ulteriori esuberi.

Per questi motivi il Coordinamento proclama lo stato di agitazione in tutto il gruppo, con sciopero degli straordinari e della flessibilità, con otto ore di sciopero il giorno 25 settembre in tutti gli stabilimenti e ulteriori otto ore il giorno 4 ottobre con manifestazione nazionale a Roma.

Nel frattempo proseguiranno le mobilitazioni territoriali, con un pacchetto di ulteriori quattro ore da svolgere entro il 3 ottobre, finalizzate anche al fattivo coinvolgimento delle Istituzioni locali. Fim, Fiom e Uilm rivendicano verso Whirlpool il rispetto degli accordi per tutti gli stabilimenti italiani e chiedono al Governo, nel persone del Ministro competente e del Presidente del Consiglio di convocare le parti e di dare seguito alle dichiarazioni di principio di solidarietà verso i lavoratori, adottando provvedimenti capaci di dare un’effettiva svolta alla vertenza. Infine il Coordinamento Whirpool accoglie con grande soddisfazione la volontà di adesione alla manifestazione espressa dai rappresentanti sindacali di Embraco, anch’essi vittima di analoga decisione di chiusura.