Trasporti pubblici, tutte le informazioni sullo sciopero di domani 8 marzo

Sarà una giornata di disagi, quella di domani, per il trasporto pubblico a Napoli e in Campania. In occasione della Giornata internazionale della Donna, infatti, è previsto una mobilitazione generale indetta dalle sigle sindacali Usi, Slai Cobas per il sindacato di Classe, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc Cgil.

A proposito invece della viabilità, è previsto anche un corteo nel centro storico, che avrà il concentramento a piazza Dante dalle ore 17 con partenza alle 18 e successivo arrivo in piazza del Gesù.

TRASPORTI PUBBLICI – L'intero comparto cittadino del trasporto pubblico verrà coinvolto nella mobilitazione. Lo sciopero del sindacato Usb toccherà infatti sia l'Anm che l'Eav.

Per quanto riguarda l'Ente Autonomo Volturno, le 24 ore di braccia incrociate dei dipendenti potrebbero causare disagi all'utenza di Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana, MetroCampania NordEst, linea regionale Napoli – Benevento e linea regionale Napoli – Piedimonte. Le fasce garantite sono consultabili qui.

Stessi possibili disagi per quanto riguarda Anm, con a rischio le Linee bus, la Metro Linea 1, Funicolari Chiaia, Montesanto e Mergellina (qui le fasce garantite); e per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con possibili ritardi o cancellazioni per quanto riguarda la Metro Linea 2.