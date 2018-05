Eav, furia De Gregorio: "Lo sciopero di una sola persona in un settore chiave blocca tutto"

Umberto De Gregorio, presidente Eav, attavva lo sciopero indetto oggi da Confail. "Lo sciopero in Eav di oggi, indetto da una sola sigla sindacale (Confail, che rappresenta circa il dodici per cento dei dipendenti) su otto presenti in Eav, ha determinato il sostanziale blocco delle ferrovie cumana e circumvesuviana nella mattinata".

"Hanno scioperato su queste ferrovie 36 persone - prosegue - Nel pomeriggio inoltre hanno scioperato 27 operai. In totale quindi lo sciopero ha interessato 63 persone su 2202 dipendenti nel ramo ferro. Inoltre sul ramo gomma hanno scioperato 76 dipendenti su 771 dipendenti. Su alcune linee (metropolitana ed Alifana) non ha scioperato nessuno. Il blocco delle ferrovie è dovuto sostanzialmente allo sciopero di 20 addetti alla centrale operativa circolazione. Il personale viaggiante ha aderito in maniera assolutamente marginale (5 macchinisti, 4 capotreni). Un solo bigliettaio e 3 capistazione. Ovviamente il blocco della circolazione determina che tutti i dipendenti in servizio restano con le mani in mano".

"Siamo alle solite - la conclusione del presidente Eav - Basta lo sciopero di un solo addetto in posizione chiave e si blocca tutto, perché la sostituzione è considerata condotta antisindacale. Tutto legittimo? Secondo le norme attuali sì. Secondo il comune sentire dei cittadini no".