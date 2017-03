Trasporto pubblico, disagi in vista: 8 marzo sciopero Eav

Possibili disagi per gli utenti di Eav. Il servizio dell'azienda regionale dei trasporti potrebbe andare incontro a ritardi o cancellazioni per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'Usb per il giorno 8 marzo.

La manifestazione sindacale è parte del più ampio sciopero previsto per la Festa della Donna, giorno in cui le donne di tutte le categorie lavorative e non, manifesteranno per i propri diritti.

Saranno coinvolte tutte le linee dell'azienda. Queste le ultime e le prime partenze garantite.

Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze prima dell’inizio dello sciopero, fascia oraria dalle 5.00 alle 8.00

Montesanto – Torregaveta 7.41

Torregaveta – Montesanto 8.00

Montesanto – Licola 7.43

Licola – Montesanto 7.43

Prime partenze dopo la sospensione dello sciopero, fascia oraria dalle 14.30 alle 17.30:

Fuorigrotta – Montesanto: 14.30

Montesanto – Torregaveta 14.41

Torregaveta – Montesanto 14.40

Montesanto – Licola 14.43

Licola – Montesanto 14.43

Quarto – Montesanto: 14.32

Ultime partenze garantite prima della ripresa dello sciopero nel pomeriggio:

Montesanto – Torregaveta 17.21

Torregaveta – Montesanto 17.20

Montesanto – Licola 17.23

Licola – Montesanto 17.23