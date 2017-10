Circumvesuviana, arriva il "venerdì 13”: gli orari dello sciopero

Sarà un venerdì nero quello alle porte per gli utenti della Circumvesuviana. Le sigle sindacali dei dipendenti Eav hanno infatti proclamato uno sciopero di 24 ore.

Le fasce dell'agitazione riguarderanno le corse da inizio servizio fino alle 6,17; dalle 8,03 alle 13,17; e infine dalle 17,32 fino a termine servizio. A monte della protesta la polemica tra dirigenti dell'Ente Autonomo Volturno e il sindacato Orsa.

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia sciopero da inizio servizio alle ore 6:17

da Napoli per

Sorrento 06:40

Sarno 06:32

Baiano 06:18

Poggiomarino 06:24

S.Giorgio via CD 06:41

per Napoli da

Sorrento 06:25

Sarno 06:19

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:27

S.Giorgio via CD 07:19

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – fascia 6.17/8.03

da Napoli per

Sorrento 07.39

Sarno 08.02

Baiano 07.48

Poggiomarino 07.54

San Giorgio via CD 07.41

per Napoli da

Sorrento 07.55

Sarno 07.59

Baiano 08.02

Poggiomarino 07.57

San Giorgio via CD 07.49

da Acerra per

Pomigliano 07.16

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia 13.18/17.32

da Napoli per

Sorrento 13.41

Sarno 14.02

Baiano 13.18

Poggiomarino 13.27

San Giorgio via CD 13.41

Acerra 14.04

per Napoli da

Sorrento 13.25

Sarno 13.20 Via Scafati

Baiano 13.32

Poggiomarino 14.03

San Giorgio via CD 13.19

Acerra 13.18

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17.09

Sarno 17.32

Baiano 17.18

Poggiomarino 17.24

San Giorgio via CD 17.11

Acerra 17.04

per Napoli da

Sorrento 17.25

Sarno 16.49

Baiano 17.02

Poggiomarino 17.04

S. Giorgio via CD 17.19

Acerra 17.18