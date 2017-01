Anm in rosso: il 10 febbraio sciopero di bus, metro e funicolari

Prosegue il momento difficile per Anm. All'azienda non sono stati ancora corrisposti i 9 milioni per le spettanze di gennaio, e la puntualità degli stipendi ai dipendenti è a rischio. L'amministrazione rassicura, ma tra i lavoratori c'è agitazione: si avvicina una giornata di sciopero.

Organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Ugl, la giornata in cui i lavoratori incroceranno le braccia è prevista per il prossimo 10 febbraio. Bus, metro e funicolari cittadine saranno ferme per 24 ore.

Vanno avanti anche le manovre di salvataggio dell'azienda, le cui casse sono in rosso. Ieri si è tenuto un vertice a Palazzo San Giacomo tra gli assessori Palma, Panini e Calabrese, oltre che le sigle sindacali.

La società sarà ricapitalizzata a metà febbraio. Le verranno conferiti, attraverso una delibera comunale, depositi e parcheggi per 65 milioni di euro. Poi verrà discusso il bilancio 2015. Il rosso è di 42 milioni, con la previsione di perderne altri 30 nel bilancio successivo.