Saldi a Napoli, partenza a rilento per il maltempo

Primo giorno di saldi in città, ma senza che sia stato registrato un particolare boom delle vendite. Complice anche una mattinata poco clemente dal punto di vista delle condizioni meteo, non in molti hanno approfittato degli sconti.

I prezzi, nella maggior parte dei casi, sono più bassi del 20 fino al 50% rispetto al solito. Le vie dello shopping sono quelle delle grandi occasioni: via Toledo, via Chiaia, corso Umberto.

I commercianti sperano si tratti soltanto di una partenza a rilento. Alcuni sottolineano come resti comunque quello dei saldi il periodo in cui fanno più affari.

Scontati come sempre abiti, scarpe, borse, ma anche i negozi di make-up presentano numerose offerte su ombretti, fondotinta, e cofanetti. Il pubblico è soprattutto di adolescenti, ai quali spesso manca la possibilità di acquistare la stessa merce a prezzo pieno.