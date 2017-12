Sono ufficiali le date di inizio e fine dei saldi dell’inverno 2017-2018. In Campania e a Napoli partiranno dal 5 gennaio 2018, anche per "sfruttare" il ponte dell'Epifania.

Come sempre le associazioni di categoria avvisano i cittadini di stare con gli occhi aperti per evitare i finti sconti, che per fortuna interessano pochi negozi ogni anno.