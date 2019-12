Saldi invernali, in Campania si parte il 4 gennaio

Ancora pochi giorni di attesa ed in Campania partiranno i saldi invernali. Il via è fissato per sabato 4 gennaio 2020.

La data di chiusura degli sconti è prevista, invece, per il 3 marzo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, ha disposto nelle scorse settimane anche il calendario dei saldi per le vendite di fine stagione estiva: gli sconti avranno inizio il 4 luglio 2020 e termineranno il 1° settembre.

Consumi natalizi: la fotografia del Codacons

Dal 2007 ad oggi la spesa degli italiani per il Natale è diminuita complessivamente per 8 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, che mette a confronto i consumi natalizi del periodo pre-crisi con quelli attuali. Nel 2007, prima della crisi economica, il Natale generava in Italia un giro d’affari complessivo pari a 18 miliardi di euro, certificato dagli stessi esercenti – spiega l’associazione – Oggi le spese degli italiani legate alle festività si fermano ad un totale di 10 miliardi di euro, e i consumi generali quest’anno segnano una riduzione del -2% rispetto allo scorso anno.

La spesa procapite per regali, addobbi, alimentari, ecc., ha così subito in 12 anni una drastica contrazione, riducendosi del -44% tra il 2007 ed oggi – prosegue il Codacons – Il taglio degli acquisti ha interessato in particolare alcuni comparti, con in testa abbigliamento, calzature e addobbi per la casa, settori nei quali gli italiani spendono sempre meno sotto le feste, mentre resistono alimentari e giocattoli. Tendenza che si conferma anche nel 2019.