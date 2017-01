Saldi invernali: Napoli ai vertici per acquisti sul web

I saldi restano una passione degli italiani, ma stanno cambiando: sempre più la caccia allo sconto post-natalizio si sposta sul web. Con un vero boom che contrasta con l’andamento sottotono dei saldi nei negozi “fisici”, che nella maggior parte delle regioni registrano risultati non entusiasmanti. Come già in occasione del Black Friday e del Natale 2016, anche per i saldi invernali di inizio 2017 l’Osservatorio Tikato ha realizzato una ricerca a partire dai dati di comportamento degli utenti su Piucodicisconto.com, piattaforma leader in Italia nella raccolta di offerte e coupon.

Il primo bilancio parziale effettuato sulla prima settimana di saldi, cominciati il 5 gennaio 2017 in 17 regioni su 20, con le eccezioni di Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta, ha mostrato una decisa crescita di visite.

Ma da dove arrivano gli appassionati di saldi online? Anche qui, l’Osservatorio Tikato fornisce i dati, distribuiti per città, degli utenti che hanno visitato il sito Piucodisconto.com nella settimana dal 5 all’11 gennaio 2017. Ecco la top 15 delle città: prima posizione per Roma (15,96%), seguita da Milano (13,29%) che distanzia di molto la terza in classifica Torino (4,87%). Quarta Firenze (3,69%), quinta Napoli (3,13%), Genova è sesta (2,31%), Vicenza settima (2,05%) e Bologna ottava (2,00%). La top ten è completata da due grandi città del Sud, Bari (1,74%) e Palermo (1,44%).