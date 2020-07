Al via i saldi estivi a Napoli: boccata d'ossigeno per i commercianti

Sono partiti oggi a Napoli 21 luglio, in anticipo rispetto al resto d'Italia (primo agosto) i saldi estivi. La misura mira a dare una boccata d'ossigeno ai commercianti i cui affari hanno subito gravi danni dall'epidemia da Covid-19.

Buona l'affluenza al Vomero nelle vie principali dello shopping già dall'apertura dei negozi. C'è voglia di normalità, nonostante le mascherine obbligatorie per accedere all'interno degli esercizi commerciali.

A stabilire la partenza dei saldi in Campania in anticipo una mozione, approvata all’unanimità nei giorni scorsi dall’aula del Consiglio regionale. "Un risultato importante che siamo riusciti a ottenere in pochissimo tempo, dopo che nei giorni scorsi abbiamo fatto nostra la richiesta d’aiuto degli esercenti di Napoli e della Campania, messi in ginocchio dall’emergenza Covid. Oggi abbiamo dato dimostrazione di come anche in Campania, dopo anni di annunci farsa e di paralisi nelle paludi del clientelismo, possiamo inaugurare la stagione della buona politica, coinvolgendo nelle scelte direttamente i cittadini.”. L'annuncio di ieri della candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino.

Respiro al mondo del commercio

“Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo convinti che questo potrà consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto”, spiega De Luca.