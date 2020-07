Saldi estivi in Campania anticipati rispetto al resto d'Italia: la data ufficiale

Ieri il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità una mozione a firma della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, per anticipare i saldi estivi in Campania, rispetto alla data fissata per il 1° agosto, e farli partire immediatamente.

La decisione è finalmente arrivata oggi: la data dei saldi estivi in Campania è stata fissata per il 20 luglio, come reso noto dalla terza commissione del consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere Nicola Marrazzo.

Soddisfatti i commercianti che dopo le ingenti perdite a causa del Covid sperano che i clienti possono essere attirati in negozio dai ribassi dei prezzi dei saldi, come accade ogni anno.