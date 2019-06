Saldi estivi 2019 a Napoli e in Campania: si parte il 29 giugno

Tutto pronto a Napoli e in Campania per i saldi estivi 2019. Gli sconti partiranno sabato 29 giugno, in anticipo rispetto al resto d'Italia (6 luglio).

La decisione è stata presa dalla Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 206 del 24/06/2019, in previsione dell'inizio delle Universiadi e dell'arrivo di un elevato flusso di turisti sul territorio.

Alcune associazioni di categoria del commercio hanno formalmente richiesto l’anticipo delle vendite di fine stagione estive all’ultimo sabato di giugno, al fine di consentire alle imprese commerciali di cogliere l’occasione della presenza di rilevanti flussi attesi di presenze, soprattutto straniere, generate dallo svolgimento del grande evento sportivo.

Le suddette associazioni hanno motivato le proprie richieste con la potenzialità di incremento del volume delle vendite di periodo correlabile allo straordinario evento internazionale ospitato sul territorio regionale, quale opportunità di ripresa di un comparto che, peraltro, nell’attuale contingenza, continua ad essere interessato da perdite di posti di lavoro.

Gli sconti stagionali si chiuderanno il 28 agosto.