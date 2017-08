Saldi 2017, i commercianti: "Ci aspettavamo di più. Trasporti e degrado urbano rallentano commercio"

Un bilancio in linea con quello dell'estate 2016, ma i commercianti del centro di Napoli si aspettavano qualcosa in più. A rivelarlo è Alfredo Catapano, vicepresidente dei commercianti di via Toledo, una delle principali strade commerciali della città. "Non possiamo lamentarci - spiega - ma visto il boom di turisti ci aspettavamo un miglioramento, anche perché i negozi del centro sono rimasti aperti anche a Ferragosto".

Due le principali motivazioni individuate da Catapano per spiegare il rallentamento degli affari: "I trasporti scadenti penalizzano alcune strade della città. Inoltre, il degrado in cui versano strade importanti come corso Umberto e via Toledo non è un bel biglietto da visita".