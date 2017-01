Saldi ed eventi, tutto in grande a Vulcano Buono

Ci sono tanti buoni motivi per fare una visita al Vulcano Buono. Il primo è, naturalmente, lo shopping. Nel Centro Commerciale di Nola è tempo saldi: è il momento ideale per rinnovare il guardaroba, cambiare faccia alla casa, curiosare tra le novità hi-tech. Il risparmio è grande e la scelta lo è ancora di più. Vulcano Buono propone oltre 100 negozi di moda, tecnologia, bellezza, casalinghi, sport e altro ancora. Inoltre, un grande ipermercato e un’area ristorazione con 16 tra bar, ristoranti e gelaterie. I saldi cominciano il 5 gennaio e proseguiranno fino al 5 marzo.

Oltre ai numerosi negozi, Vulcano Buono offre sempre tanti eventi interessanti. Come tradizione, nella piazza Centrale c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, una grande occasione di incontro e divertimento. Nei weekend e nei giorni festivi la pista è aperta fino a mezzanotte. Nei giorni feriali, dalle 15 alle 22.

Per gli amanti della musica, in particolare del rap, gennaio sarà un grande mese, con due appuntamenti in Piazzetta Capri realizzati in collaborazione con Mondadori. Il primo sarà domenica 15, quando arriverà il rapper napoletano LowLow per foto e firmacopie. Ma il giorno clou sarà mercoledì 25, quando arriveranno nientemeno che Fedez e J-Ax. I due rapper incontreranno i fan e saranno disponibili per foto e firmacopie: una grande occasione per conoscere di persona le due star del momento, in attesa del tour che partirà in marzo.

Vulcano Buono offre tante possibilità di svago per tutta la famiglia. In Galleria ci sono la sala giochi, “La casa di Baboo”, l’area bimbi piena di laboratori e idee, e lo Space Cinema con nove sale per vivere sempre grandi emozioni.

Tante altre novità sono in arrivo per il 2017 tra negozi, spettacoli e divertimento. Per rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti in Galleria: www.vulcanobuono.it