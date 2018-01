Saldi al via, bene a Napoli: strade affollate e negozi pieni

Sono partiti oggi i saldi stagionali a Napoli. Le percentuali di sconto arrivano al 40% del prezzo precedente, indicate da insegne all'esterno degli esercizi commerciali.

Affollate le strade del capoluogo partenopeo, soprattutto in centro. Tantissime le persone che stanno sfruttando l'occasione prima che sia troppo tardi.

Soddisfatti i commercianti, che sperano di incrementare le vendite e, raccontano, quest'anno hanno lavorato di più rispetto allo scorso Natale.

“Sono state molte le persone che hanno scelto di regalare capi d'abbigliamento per Natale – spiegano alcuni esercenti di via Toledo – in linea di massima sono sempre i saldi il periodo in cui vendiamo di più".

Bene anche i centri commerciali, affollati fin dalle prime ore del mattino.