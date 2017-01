Saldi “griffati” al via a La Reggia Designer Outlet

Saldi “griffati” in Campania a La Reggia Designer Outlet di Marcianise che propone sconti fino al 50% sui prezzi outlet. Iniziati oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi proseguiranno fino al 26 febbraio.

“Il trend è assolutamente positivo – ha dchiarato Stefano Vaccaro, Centre Manager – In termini di presenze siamo sui numeri dello scorso anno ma oggi ci siamo preoccupati di aprire il centro un’ora prima per dare la possibilità ai nostri clienti di godersi lo shopping in piena tranquillità e per rendere più fluido il traffico durante l’arco della giornata”.

Massiccio afflusso nella maggior parte dei 134 negozi del Centro McArthurGlen di Marcianise dove i clienti possono contare su un’ampia scelta di prodotti con scontistiche allettanti. Superate le 20.000 presenze.

Un giro tra i viali del Centro McArthurGlen di Marcianise e un po’ di voci raccolte tra la gente raccontano di un’esperienza positiva che non si risolve solo negli affari sugli acquisti ma diventa una giornata piacevole tra shopping, punti ristoro e panchine. Per rendere ancora più gradevole e agevole lo shopping alla Reggia Designer Outlet, fino a domenica 8 gennaio, il Centro aprirà alle 9 (un’ora prima rispetto all’apertura consueta) e, nei week end, a partire dal 14 gennaio, è previsto un Privilege Parking custodito, che interesserà un’area del parcheggio antistante La Reggia.

Fino al 5 febbario, con il concorso “Lo shopping che ti premia” in palio esclusivi must have e una Gift Card del valore di 1.000 euro, un motivo in più per raggiungere la Reggia e dedicarsi qualche ora piacevole di shopping.