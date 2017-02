Ryanair, l'annuncio: nuova rotta da Napoli a Porto

Ryanair ha annunciato oggi la nuova rotta da Napoli a Porto, con una frequenza di due voli a settimana. Questa rotta sarà operativa da ottobre nella programmazione invernale 2017 della compagnia aerea dallo scalo campano e sarà messa in vendita a breve.

Come ha spiegato John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair: “Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta da Napoli a Porto, operativa a ottobre con l’inizio dell’orario invernale 2017 da Napoli con due frequenze settimanali, e che sarà messa in vendita a breve. I clienti Ryanair possono già iniziare a programmare le proprie vacanze estive o invernali per il 2017 alle migliori tariffe ed è questo il momento ideale per prenotare un volo con Ryanair alle tariffe più basse da e per Napoli. Per celebrare la nuova rotta da Napoli a Porto stiamo mettendo in vendita posti sulle rotte già acquistabili del nostro network europeo, a partire da €9,99 che possono essere acquistati fino alla mezzanotte (24:00) di giovedì 23 febbraio"