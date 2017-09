Caos Ryanair, il Codacons: "Il risarcimento non basta"

"Immensi disagi anche in Campania a causa delle cancellazioni dei voli Ryanair": così il Codacons, che lancia una richiesta di risarcimento in favore dei passeggeri coinvolti.

Molti i collegamenti saltati, tra i quali alcuni anche da e per l'aeroporto di Capodichino. La decisione della compagnia aerea, spiega l'associazione, "coinvolge e danneggia numerosi utenti della Campania che avevano programmato viaggi e spostamenti, costretti ora a trovare voli alternativi e sostenere spese aggiuntive per hotel e auto a noleggio".

"Il rimborso del biglietto non basta – afferma ancora il Codacons – La normativa vigente prevede anche una compensazione pecuniaria nei casi in cui il volo sia stato cancellato con meno di due settimane di preavviso e il viaggiatore non sia stato riprotetto su un altro volo, indennizzo che può arrivare a 600 euro a passeggero".

Sul sito dell'associazione di consumatori è stato pubblicato un modulo per chiedere il risarcimento dei danni subiti, nonché costituirsi parte offesa nell'inchiesta che la procura di Bergamo, proprio su esposto del Codacons, ha avviato a proposito della vicenda.