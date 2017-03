Rottamazione cartelle, boom di richieste: aperture straordinarie a Napoli

Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio per dare massima assistenza ai contribuenti interessati in queste settimane alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle prevista dal decreto legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

Da aprile 2016 l’orario pomeridiano agli sportelli cosiddetti ad alta affluenza a Napoli al Corso Meridionale, è stato esteso, d’intesa con le rappresentanze sindacali, per poter soddisfare il maggior numero possibile di contribuenti e diminuire i tempi di attesa. In vista del 31 marzo, termine ultimo fissato dalla legge per aderire alla definizione agevolata, Equitalia ha disposto che l’orario prolungato fino alle 15,15 sia esteso anche ad altri 15 sportelli. A Napoli tale estensione riguarda Fuorigrotta e Vomero.

L’obiettivo è quello di poter servire il maggior numero di cittadini in considerazione dell’alta affluenza che si sta registrando in queste settimane soprattutto da parte di chi vuole aderire alla definizione agevolata che permette ai contribuenti di pagare cartelle e avvisi senza sanzioni e interessi di mora.