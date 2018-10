Roberto Fico a Napoli: "Il settore marittimo è fondamentale per il Paese"

Il presidente della Camera Roberto Fico è oggi a Napoli per la prima giornata di lavori della IX edizione di "Shipping and the Law", convegno che mette a confronto armatori da tutto il mondo.

L'esponente di spicco del Movimento 5 Stelle è intervenuto al Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore.

"Il settore marittimo è un settore chiave ed è una voce fondamentale per l'economia e le potenzialità di sviluppo del nostro Paese - ha spiegato Fico - In questa fase storica il ruolo delle imprese armatoriali della cosiddetta 'Blue economy', in tutta la sua filiera, rappresentano un volano per lo sviluppo". "Basti pensare - è andato avanti Roberto Fico - che 10 imprese su 100 sono gestite da under 35 e 20 su 100 da donne".

Il convegno, dalla durata di due giorni, è stato organizzato dall'avvocato marittimista Francesco Saverio Lauro, ed in questa IX edizione è incentrato sul tema "Il futuro è adesso". Oltre a Roberto Fico presenti Emanuele Grimaldi, vicepresidente di International Chamber of Shipping, e Mario Mattioli, presidente di Confitarma.