Concorso Regione Campania, il Formez: "Terminate le correzioni delle prove della categoria D"

L'attesa per la correzione dei compiti del concorsone della Regione Campania pare che volga al termine. Come annunciato, infatti, poco fa, dal Formez, sono terminate le correzioni dei compiti per quanto cocnerne la categoria D: "Come dichiarato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa tenutasi il 6 novembre, sono terminate le correzioni delle prove relative alla categoria di concorso D e sono in corso di svolgimento le correzioni per la categoria C. Si ricorda che FormezPA, centro servizi in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate, opera nel pieno rispetto delle regole e che nelle tempistiche e modalità del corso-concorso Ripam Campania si attiene, come sempre, alle procedure previste dalla legge".

Coloro che hanno partecipato al concorsone dunque dovranno ancora attendere qualche settimana per i risultati.