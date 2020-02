Dopo 38 anni chiude lo storico ristorante bagnolese 'o Calamaro': "Che peccato"

Chiude, dopo 38 anni di attività, lo storico ristorante-pizzeria di Bagnoli "'o Calamaro". Molto noto nel quartiere per l'ottima qualità dei piatti di mare e per le pizze, il Calamaro è stato nel tempo un luogo di ritrovo soprattutto per le famiglie bagnolesi. Sono in tanti, nel quartiere, ad averlo preferito fra i tanti ristoranti e le pizzerie della zona anche per l'estro e la passione dei camerieri. Uno, in particolare, di cui purtroppo ignoriamo il nome, resta nella memoria: un simpatico signore che ama intrattenere e mettere a proprio agio i clienti con piccoli e riuscitissimi giochi di prestigio.

"'o Calamaro chiuderà dal 1 marzo 2020. I bagnolesi - e non solo - hanno quindi tempo fino a fine mese per recarvisi un'ultima volta e salutare, con un sorriso, i proprietari. Di seguito l'annuncio lasciato sulla pagina del ristorante.

"Il Ristorante 'o Calamaro informa la sua clientela con immenso dispiacere che dal 1 marzo 2020 terminerà il suo servizio dopo 38 anni di storia, in attesa di nuovi progetti. Pertanto vi invitiamo a degustare le nostre specialità per un'ultima volta. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori che si sono susseguiti e che hanno portato avanti il nostro nome in tutto il mondo e un ringraziamento particolare al quartieere di Bagnoli che è stata la nostra casa in tutti questi anni. Questo è un arrivederci, grazie a tutti voi".

Numerosi i commenti di clienti dispiaciuti: "Mi dispiace", "Tornerete a essere il top", "Che peccato", "Un pezzo della mia vita chiude", "Vi aspettiamo per un nuovo progetto", "La migliore pizza che ci sia,", "Che tristezza", "Non può essere vero".