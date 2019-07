Tasse, accordo Comune-Corte d'appello per la riscossione

Sottoscritta tra Comune di Napoli e Corte d'Appello una convenzione per la notifica degli atti tributari ai contribuenti non in regola con i pagamenti. Se ne occuperanno anche gli ufficiali giudiziari dell'UNEP al fine di migliorare il processo di riscossione dell'ente e contrastare l'evasione. "Per migliorare la capacità di riscossione del Comune di Napoli abbiamo stretto questo accordo - spiega il sindaco de Magistris - E' una novità assoluta e in questo modo ci sarà più velocità e più trasparenza. Miglioreremo la lotta all'evasione".